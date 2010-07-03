Сурикаты в Московском зоопарке переехали на улицу

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сурикаты в Московском зоопарке переехали в летний вольер. Переезд состоялся раньше обычного благодаря теплой погоде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Сейчас, когда даже в вечернее время сохраняется температура не ниже 10-13 градусов, эти теплолюбивые животные чувствуют себя максимально комфортно", – говорится в сообщении.

Наиболее активны сурикаты в утренние и дневные часы. В это время они занимаются строительством тоннелей и обследуют территорию.

Гостей призвали не беспокоиться при виде следов зеленки на шерсти сурикатов. Раствор использовался для того, чтобы пометить зверьков и иметь возможность отслеживать взаимодействие разных особей в группе.

Ранее сообщалось, что карликового бегемота Ксюшу планируют перевести из зимнего вольера в открытый в конце мая – начале июня. Сейчас Ксюша содержится в своем зимнем вольере, недоступном для посещения.