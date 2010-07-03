Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский зоопарк продолжит работу в штатном режиме в майские праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"В дни майских праздников наш зоопарк работает в штатном режиме – с 07:30 до 22:00", – говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе напомнили про акцию "Сумерки", в рамках которой каждый, кто придет в костюме летучей мыши или Бэтмэна, сможет пройти на территорию зоопарка бесплатно.
С 27 апреля в Московском зоопарке заработал дополнительный вход со стороны Большой Грузинской улицы. Теперь посетители могут зайти в зоопарк рядом со служебным входом. Там появилась еще одна касса, где продают билеты без больших очередей.
Ранее посетителей Московского зоопарка призвали не ставить детей на края вольеров. Их также попросили не кормить животных.
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