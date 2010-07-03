Трехметрового питона изъяли на рынке "Садовод"

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Инспекторы департамента природопользования Москвы изъяли трехметрового питона на рынке "Садовод". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.

В пресс-службе рассказали, что на Единую справочную службу правительства Москвы поступило сообщение от жителя, что на рынке "Садовод" продаются редкие черепахи.

"В ходе проверки рынка "Садовод" в павильоне 7Е инспекторы департамента не обнаружили черепах, но нашли трехметрового питона, на которого не было разрешительных документов, питон был изъят", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что питон охраняется Международной конвенцией СИТЕС. Змею передали в Центр передержки животных "Простар+" под Яхромой. Там она будет находиться под наблюдением ветеринаров.

Следователи возбудили дело об административном правонарушении по статье "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений".

