На АГЗС в ТиНАО горят две емкости с топливом

Два резервуара по 20 кубометров топлива в каждом горят на АГЗС в ТиНАО. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

"Происходит факельное горение на газовой заправке АЗС", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

По информации Агентства "Москва", горят две бытовки и две емкости. В 100 метрах от возгорания находится ТЦ "Новомосковский" – из него эвакуируют посетителей и работников.

Ранее сообщалось, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. По предварительной информации, один человек погиб. По словам очевидцев, из-за пожара в небо взметнулся факел высотой 20 метров.





Ранее сообщалось, что склад с туалетной бумагой и пластмассовыми изделиями загорелся на севере столицы. Здание расположено по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 4. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

