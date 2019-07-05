Газозаправочная станция загорелась в ТиНАО

В Сети появились кадры начала пожара на газовой автозаправке в ТиНАО

Возгорание произошло на территории автомобильной газозаправочной станции в поселении Московский в ТиНАО.

Очевидцы сообщают о факельном горении. Объявлен второй ранг пожарной опасности, есть угроза подрыва горючих веществ.

"В районе дома № 2 на улице Хабарова в Московском горит АГЗС", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

По информации Агентства "Москва", один человек в результате инцидента погиб.

Также стало известно, что людей эвакуируют из торгового центра "Новомосковский", недалеко от которого произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что склад с туалетной бумагой и пластмассовыми изделиями загорелся на севере столицы. Здание расположено по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 4. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

