Число пострадавших при пожаре в лагере детей увеличилось

12:34
12:34
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Фото: ТАСС/МЧС РФ по Хабаровскому краю
К врачам обратился еще один ребенок после пожара в палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском, сообщает РИА Новости. 12-летний мальчик получил поверхностные ожоги.
Пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко рассказала, что ребенку назначили курс лечения. От госпитализации родители отказались.
Таким образом, количество пострадавших детей увеличилось до восьми. Четверо из них погибли: три девочки и мальчик. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь других детей несколько часов безуспешно боролись врачи-реаниматологи.
Томченко добавила, что количество пострадавших в лагере, которые обратятся к врачам, может увеличиться. Врачи будут регистрировать обращения, чтобы семьи могли получить выплаты. Семьи пострадавших получат по 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч рублей – тяжкий и средней тяжести вред.
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае вспыхнул в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. Причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце.
По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка. Еще девять человек пострадали, среди них четверо детей и пятеро взрослых. Специалисты московского института имени Сербского окажут пострадавшим психологическую помощь.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями. Он поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.
СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В качестве подозреваемых задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис") Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.
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