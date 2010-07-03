Помощь пострадавшим в лагере "Холдоми" окажут психологи института Сербского

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Психологическую помощь пострадавшим при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае окажут специалисты столичного института имени Сербского.

"На место пожара в детском лагере в поселке Холдоми направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь", – говорится на сайте Минздрава.

В настоящий момент психолого-психиатрическая помощь родственникам пострадавших оказывают два врача-психиатра и один клинический психолог.

Пожар вспыхнул накануне ночью. Из 26 палаток сгорели 20. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. На месте происшествия находились 189 детей. Имеются данные о погибших.

Следственный комитет уже завел два уголовных дела. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за обогревателя, на котором сушили полотенца или одежду.

Детский лагерь "Холдоми" располагался на территории одноименного горнолыжного комплекса в 40 километрах от Комсомольска-на-Амуре. На сайте организации говорится, что детский оздоровительный лагерь (250 человек за одну смену) организуется в летний и осенний каникулярные периоды. Лагерь входит в реестр ДОЛ по Хабаровскому краю.

"До выяснения обстоятельств комментариев не даем", – сообщается в социальных сетях комплекса. При этом местным СМИ директор лагеря Максим Кузнецов сообщил, что у организации имелись все разрешительные документы от Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

