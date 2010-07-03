Лагерь в Хабаровском крае работал с грубыми нарушениями безопасности – Медведев

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал с серьезными нарушениями.

"Очевидно, что там были грубейшие нарушения безопасности", – подчеркнул глава кабмина на совещании с вице-премьерами 23 июля, сообщает ТАСС. Медведев поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". По словам премьера, это позволит "понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано".

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае вспыхнул в ночь на 23 июля. Его площадь составила 2,4 тысячи квадратных метров. Сгорели 20 из 26 палаток. В лагере в тот момент находились 189 детей. Погибли и пострадали 12 человек. По последним данным, погибших – четверо. Это три девочки, жившие в одной палатке, и мальчик, которого несколько часов безуспешно пытались спасти врачи-реаниматологи. Специалисты московского института имени Сербского окажут пострадавшим психологическую помощь.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В МЧС заявили, что лагерь работал без разрешительных документов. Директор лагеря Максим Кузнецов сообщил, что был задержан в качестве подозреваемого. В Хабаровском крае с 24 июля объявят траур по погибшим при пожаре в палаточном лагере.

Согласно одной из версий, пожар мог начаться из-за обогревателя, на котором сушили полотенце или одежду.