Директор детского лагеря "Холдоми" сообщил о своем задержании

Директор палаточного детского лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае Максим Кузнецов сообщил о своем задержании по делу о пожаре, в котором погибли трое детей.
"Да, это так. Следователь задержал меня в порядке статьи 91 УПК", – подтвердил он ТАСС по телефону. Таким образом, сейчас Кузнецов задержан в качестве подозреваемого. "Пока с материалами меня не ознакомили", – добавил директор детского лагеря.
Пожар в лагере вспыхнул накануне ночью. В результате сгорели 20 из 26 палаток. Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Во время ЧП в лагере находились 189 детей. По предварительным данным, погибли трое – девочки, жившие в одной палатке. Один мальчик остается в реанимации, за его жизнь борются врачи. Специалисты столичного института имени Сербского пообещали оказать психологическую помощь пострадавшим при пожаре и их родным.
СК России завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Не исключается, что возгорание могло произойти из-за обогревателя, на котором сушили одежду или полотенце. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.