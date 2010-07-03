Директор детского лагеря "Холдоми" сообщил о своем задержании

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Директор палаточного детского лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае Максим Кузнецов сообщил о своем задержании по делу о пожаре, в котором погибли трое детей.

"Да, это так. Следователь задержал меня в порядке статьи 91 УПК", – подтвердил он ТАСС по телефону. Таким образом, сейчас Кузнецов задержан в качестве подозреваемого. "Пока с материалами меня не ознакомили", – добавил директор детского лагеря.

Пожар в лагере вспыхнул накануне ночью. В результате сгорели 20 из 26 палаток. Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Во время ЧП в лагере находились 189 детей. По предварительным данным, погибли трое – девочки, жившие в одной палатке. Один мальчик остается в реанимации, за его жизнь борются врачи. Специалисты столичного института имени Сербского пообещали оказать психологическую помощь пострадавшим при пожаре и их родным.

СК России завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Не исключается, что возгорание могло произойти из-за обогревателя, на котором сушили одежду или полотенце. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь.

