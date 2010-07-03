Людей эвакуировали из столичной больницы вследствие возгорания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Людей эвакуировали из хирургического отделения городской клинической больницы № 64 на юго-западе столицы из-за возгорания, передает РИА Новости.

Уточняется, что оно произошло в электрощитовой. Из помещения вывели порядка 35 человек.

Вследствие инцидента здание обесточили, реанимация подключена к аварийному электроснабжению. Общая площадь пожара составила один квадратный метр.

13 октября в центре столицы эвакуировали посетителей сауны, где случилось возгорание. На месте работали 10 пожарных расчетов, за помощью врачей никто не обращался.