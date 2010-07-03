Пожарные спасли ребенка из пожара в квартире на юге Москвы

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Сотрудники МЧС спасли пятилетнего ребенка при ликвидации пожара в многоэтажке на юге столицы. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в МЧС, пожар произошел в одной из квартир по адресу: Востряковский проезд, дом № 21, корпус 2. "Оперативно прибывшие подразделения спасли ребенка из горящей квартиры и передали его для осмотра наряду скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении ведомства.

В 18:05 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, уточнили в МЧС. На момент ликвидации огня сведений о пострадавших не поступало, добавили сотрудники ведомства.

По данным ТАСС, до прибытия спасателей из дома эвакуировали 15 человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре на юго-западе Москвы погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание произошло на восьмом этаже жилого дома в районе Южное Бутово.