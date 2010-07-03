Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в одноэтажном нежилом здании в столичном районе Марьина Роща.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, дом загорелся на улице Сущевский Вал, доме 75, строении 9. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Принятыми мерами пожар ликвидирован. Для тушения были привлечены 60 человек и 15 единиц техники. Ранее пожар произошел на восьмом этаже жилого дома в столичном районе Южное Бутово, погиб один человек.