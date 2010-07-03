Пожарные установили причину задымления в здании МИД РФ

Фото: Москва 24

Задымление в здании МИД РФ на Смоленской площади произошло из-за короткого замыкания, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сейчас у высотки находится несколько пожарных расчетов.

Задымление произошло в здании МИД РФ



Ранее сообщалось, что пожарные проверяют информацию о возгорании в здании министерства. По данным telegram-каналов, задымление обнаружили в ветиляционной шахте.