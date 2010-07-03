В Ставрополье могут выписать первый штраф из-за курения на балконе

В России могут выписать первый штраф за курение на балконе, повлекшее пожар. Это произошло в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"3 октября произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Причина пожара – неосторожность при курении. Виновному лицу в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством", – сказали в ведомстве.
Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Никто не пострадал. Виновнику пожара грозит штраф до 5000 рублей.
26 сентября МЧС сообщило, что правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарного режима. В соответствии с ними запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Таким образом, россиянам запрещается жарить на балконах шашлыки, жечь свечи и курить. Позже МЧС пояснило, что постановление правительства не запрещает курение только в том случае, если оно не угрожает пожарной безопасности.
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