Запрет на использование открытого огня на балконах вступил в силу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России вступил в силу закон, запрещающий использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том числе на приготовление шашлыков.

Постановление правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима" приняли 20 сентября. Согласно нему, с 1 октября к уголовной ответственности привлекут, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар. За происшествие выпишут штраф до пяти тысяч рублей, а за курение без последствий – до трех тысяч рублей. Кроме того, нельзя будет зажигать свечи и жарить шашлык.

Также появились новые требования для больниц и кинотеатров. Перед сеансами фильмов зрителям будут рассказывать, как вести себя во время пожара. А что касается медицинских учреждений, то теперь палаты для детей и тяжелобольных пациентов нужно размещать только на нижних этажах зданий, чтобы персоналу было легче проводить эвакуацию в экстренных случаях.

Ранее при обсуждении новых правил в СМИ предположили, что они запрещают не только готовку шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажигалок, но и курение. Однако в МЧС пояснили, что курение на балконах все же не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.