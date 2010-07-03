МЧС отрицает запрет курения на балконах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что новые требования пожарной безопасности не запрещают курение, а предупреждают об ответственности.

"Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", – говорится в сообщении.

Новые противопожарные правила вступают в силу с 1 октября. Ранее в МЧС сообщали, что за курение на балконе грозит уголовная ответственность. Там пояснили, что зажженная сигарета – это открытое горение, использование которого на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещено.

Также к уголовной ответственности привлекут, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар. За происшествие выпишут штраф до пяти тысяч рублей, а за курение без последствий – до трех тысяч рублей. Кроме того, нельзя будет зажигать свечи и жарить шашлык.

Кроме того, появятся новые требования для больниц и кинотеатров. Перед сеансами фильмов зрителям будут рассказывать, как вести себя во время пожара. А что касается медицинских учреждений, то теперь палаты для детей и тяжелобольных пациентов нужно размещать только на нижних этажах зданий, чтобы персоналу было легче проводить эвакуацию в экстренных случаях.

