Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:15

МЧС отрицает запрет курения на балконах

общество

13:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что новые требования пожарной безопасности не запрещают курение, а предупреждают об ответственности.

"Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", – говорится в сообщении.

Новые противопожарные правила вступают в силу с 1 октября. Ранее в МЧС сообщали, что за курение на балконе грозит уголовная ответственность. Там пояснили, что зажженная сигарета – это открытое горение, использование которого на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещено.

Также к уголовной ответственности привлекут, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар. За происшествие выпишут штраф до пяти тысяч рублей, а за курение без последствий – до трех тысяч рублей. Кроме того, нельзя будет зажигать свечи и жарить шашлык.

Кроме того, появятся новые требования для больниц и кинотеатров. Перед сеансами фильмов зрителям будут рассказывать, как вести себя во время пожара. А что касается медицинских учреждений, то теперь палаты для детей и тяжелобольных пациентов нужно размещать только на нижних этажах зданий, чтобы персоналу было легче проводить эвакуацию в экстренных случаях.

Курение на балконе станет уголовно наказуемым

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика