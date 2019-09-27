В аэропортах установят ограничения на курилки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Минздрав предложил ограничить количество курилок в аэропортах – не более двух в "чистой зоне". Об этом сказано в поправках ведомства к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани, сообщает газета "Известия".

В Минздраве считают возможным ставить курилки только в зонах, которые предназначены для зарегистрированных на рейс пассажиров. Это будут изолированные помещения с мощными вентиляционными системами и непрозрачными стенами, так что другие пассажиры не увидят курящих, сказано в документе.

Кроме того, специалисты Минздрава считают, что расположить курилки надо на максимальном удалении от пунктов предполетного досмотра и путей следования на посадку. По данным "Известий", поправки внесли на рассмотрение кабмина 30 августа, а в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава к 1 октября.

При этом Роспотребнадзор, как и прежде, выступает против курилок в аэропортах. А в Минтрансе и Минэкономразвития предложения Минздрава согласовали.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

16 июля законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов прошел первое чтение в Госдуме. Как подчеркнули депутаты, курительные комнаты необходимо оборудовать системами вентиляции, чтобы защитить некурящих людей от табачного дыма. Идею вернуть места для курения в аэропорты поддержал и главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.