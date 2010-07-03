В Госдуме оценили законопроект о курилках в аэропортах

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Принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о возвращении курилок в аэропорты оценил представитель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

В беседе с RT парламентарий подчеркнул, что "курение, как и любое другое пристрастие, – вред". "Тем не менее есть часть людей, которые принимают для себя определенный образ жизни, который не несет угрозы для окружающих, только для них самих", – пояснил Вострецов. По словам депутата, в рамках правового поля "подобная возможность должна быть предоставлена", так как "тотальный запрет несет провокацию на нарушение".

Помимо этого, парламентарий подчеркнул, что важно правильно обустроить курительные комнаты в зданиях аэропортов. "Я видел экспериментальные комнаты, там невозможно было дышать", – заявил Вострецов, отметив, что новые курилки "должны быть комфортными, современными, с хорошей вентиляцией".

16 июля законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов прошел первое чтение в Госдуме. Как подчеркнули депутаты, курительные комнаты необходимо оборудовать мощными системами вентиляции, чтобы защитить некурящих людей от табачного дыма.

Минздрав выступил против возвращения курилок. По мнению ряда экспертов, если создать условия для курильщиков, это никак не уменьшит их число.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.