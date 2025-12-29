Форма поиска по сайту

29 декабря, 11:04

Общество

Высота снежного покрова в Москве достигла 15 см

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Высота снежного покрова в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, достигла 15 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале в понедельник, 29 декабря.

По словам синоптика, это самый высокий показатель с начала зимы. За сутки прирост снежного покрова составил 2 сантиметра.

Леус уточнил, что активный прирост снега обусловлен циклонами, которые последовательно смещаются с севера на юг по западной части европейской территории России, принося в регион новые осадки.

"На других метеостанциях мегаполиса снега от 11 сантиметров на Балчуге до 18 сантиметров в Тушине", – отметил синоптик.

Он добавил, что в Московской области самые высокие сугробы, высотой до 20 сантиметров, зафиксированы в Клину и Волоколамске, где за прошедшие сутки снежный покров также увеличился на 2 сантиметра.

Ранее сообщалось, что на неделе с 29 декабря температура воздуха в столице может опуститься до минус 17 градусов. По прогнозам, снегопады будут длиться до конца года. Во вторник и среду, 30 и 31 декабря, возможен умеренный снег.

Столбики термометров в Москве опустятся до минус 15 градусов в новогоднюю ночь

