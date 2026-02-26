Проклова высказалась об умершей советской актрисе Климовой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Наталья Климова, которая получила известность после роли Снежной королевы в фильме 1966 года, была не только талантливой артисткой, но и необыкновенно земным человеком. Об этом "Абзацу" рассказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

"Она особый человек и в моей жизни, и, наверное, для многих зрителей. Настоящая Снежная королева и при этом удивительно земная женщина. Доказывала это всю жизнь. Я скорблю вместе с родными и поклонниками", – отметила Проклова.

По ее словам, актриса прожила долгую и хорошую жизнь.

Климова ушла из жизни 25 февраля в Муроме, не дожив до своего 88-летия всего два дня. Прощание и погребение состоятся в пятницу, 27 февраля, в день ее рождения, на территории Свято-Воскресенского монастыря, который она помогала восстанавливать вместе с мужем.

Широкой публике Климова известна, прежде всего, благодаря роли Снежной королевы. Этот образ стал одним из самых узнаваемых в советском кинематографе.