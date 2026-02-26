Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 20:38

Культура

Проклова высказалась об умершей советской актрисе Климовой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Наталья Климова, которая получила известность после роли Снежной королевы в фильме 1966 года, была не только талантливой артисткой, но и необыкновенно земным человеком. Об этом "Абзацу" рассказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

"Она особый человек и в моей жизни, и, наверное, для многих зрителей. Настоящая Снежная королева и при этом удивительно земная женщина. Доказывала это всю жизнь. Я скорблю вместе с родными и поклонниками", – отметила Проклова.

По ее словам, актриса прожила долгую и хорошую жизнь.

Климова ушла из жизни 25 февраля в Муроме, не дожив до своего 88-летия всего два дня. Прощание и погребение состоятся в пятницу, 27 февраля, в день ее рождения, на территории Свято-Воскресенского монастыря, который она помогала восстанавливать вместе с мужем.

Широкой публике Климова известна, прежде всего, благодаря роли Снежной королевы. Этот образ стал одним из самых узнаваемых в советском кинематографе.

Читайте также


культура

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика