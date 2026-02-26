РИА Новости: актриса Наталья Климова была в плохом состоянии перед смертью

Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса Наталья Климова была в плохом состоянии перед смертью. Об этом рассказали знакомые артистки в беседе с РИА Новости.

"Она плохая была давно, а последние дни совсем. Муж (советский актер Владимир Заманский. – Прим. ред.) немножко был готов к этому (смерти артистки. – Прим. ред.)", – поделился собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, друзья и близкие беспокоятся о самочувствии Заманского, которому в начале февраля исполнилось 100 лет.

Климова скончалась 25 февраля в городе Муроме Владимирской области. Отпевание и похороны планируются провести на территории Свято-Воскресенского монастыря, в восстановлении которого она с супругом активно участвовала. Церемонии намечены на пятницу, 27 февраля, в день ее рождения. Актрисе должно было исполниться 88 лет.

Зрителям артистка больше всего запомнилась по роли Снежной королевы в одноименном фильме 1966 года. Причем созданный ею образ стал одним из наиболее узнаваемых в советском кино.

Помимо этого, Климова появлялась в таких лентах, как "Конец и начало", "26 бакинских комиссаров", "Гиперболоид инженера Гарина", "Иду на грозу", "Чайковский". Она активно принимала участие в съемках до 1990 года, после чего ей пришлось завершить карьеру из-за болезни.