Ракетная опасность объявлена в Самарской области, Татарстане и Башкирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ракетная опасность объявлена в Самарской области, следует из сообщения в мобильном приложении МЧС России.

В связи с этим ведомство призвало местных жителей оставаться в помещениях со сплошными стенами без окон или держаться подальше от оконных проемов.

В свою очередь, находящимся на улице рекомендуется незамедлительно найти ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Аналогичное предупреждение начало действовать в Татарстане и Башкирии.

"Будьте бдительны", – добавил председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Кирилл Первов в своем телеграм-канале.

Накануне, 26 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на столичный регион. Удары продолжались и ночью 27-го числа.

Всего системы противовоздушной обороны уничтожили 29 вражеских беспилотников. На месте ЧП были задействованы экстренные службы.

На фоне этого аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево частично приостанавливали обслуживание рейсов.