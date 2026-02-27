Паразита нашли в печени жительницы Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал "Свердловская областная клиническая больница № 1"

Хирурги Свердловской областной клинической больницы № 1 провели операцию 27-летней жительнице Екатеринбурга, у которой обнаружили паразитарные кисты в легком и печени. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональный Минздрав.

Операцию выполнили комбинированным способом. Врачи удалили паразита из печени через разрез, а из легкого – через проколы. Такой подход позволил сохранить органы и минимизировать травму.

Пациентка обратилась к врачам после того, как стала ощущать постоянный дискомфорт при физических нагрузках. На КТ и УЗИ выявили два крупных образования: в нижней доле легкого и в печени – 11-сантиметровую кисту.

После операции женщине предстоит курс противопаразитарных препаратов для профилактики рецидива.

Ранее британская актриса Клэр Фой рассказала, что отказалась от кофеина из-за паразитов в организме. Актриса обратилась за медицинской помощью, когда заметила, что резко теряет вес. По ее словам, заражение произошло во время поездки в Марокко.