04 февраля, 16:40

Шоу-бизнес
Metro: британская актриса Клэр Фой рассказала, что отказалась от кофеина из-за паразитов

Британская актриса Клэр Фой рассказала, что отказалась от кофеина из-за паразитов

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Британская актриса Клэр Фой, известная по роли королевы Елизаветы II в сериале "Корона", рассказала, что отказалась от кофеина из-за паразитов в организме. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metro.

Фой поделилась, что прожила с паразитами 5 лет. Актриса обратилась за медицинской помощью, когда заметила, что резко теряет вес. По ее словам, заражение произошло во время поездки в Марокко. Саму ситуацию она назвала мерзкой.

Чтобы избавиться от паразитов, Фой отказалась от кофеина и перешла на специальную диету. Она объяснила, что не хотела принимать сильнодействующие антибиотики.

Ранее американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, рассказал, что лечился в реабилитационном центре в Швейцарии из-за глубокой депрессии. Артист признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Эта травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.

