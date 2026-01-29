Форма поиска по сайту

29 января, 11:38

Шоу-бизнес

Брюс Уиллис не знает о своей деменции

Фото: AP Photo/Invision/Charles Sykes

Американский актер Брюс Уиллис не знает о своей деменции. Об этом его жена Эмма Хеминг рассказала на подкасте Conversations with Cam.

По ее словам, супруг теряет способность говорить, но все еще узнает ее.

"Брюс так и не осознал до конца (свой диагноз. – Прим. ред.). Он так и не связал факты воедино, что у него эта тяжелая болезнь. Думаю, в этом одновременно и благословение, и проклятие. Брюс не знает, как тяжело нам всем приходится, но он бы и не хотел видеть нашу боль. Он не понял, что серьезно заболел, и я этому очень рада. Рада, что он об этом не знает", – уточнила Хеминг.

Актер завершил свою карьеру в 2022 году после выявленной у него афазии, которая повлияла на его когнитивные способности. Позднее у Уиллиса обнаружили деменцию.

Его жена призналась, что после смерти мужа намерена передать его мозг для научных исследований. В своих мемуарах Хеминг отмечала, что Уиллису требуется круглосуточный уход, а разговоры о его кончине стали неизбежными в жизни их семьи после того, как актеру стало хуже.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о трудном решении для семьи

