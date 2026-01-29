Дополнительные автобусы запущены на столичных маршрутах из-за снегопада

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Дополнительный общественный транспорт запущен на самых востребованных маршрутах в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что данная мера поможет уменьшить время ожидания транспорта на остановках и сократить интервалы движения автобусов и электробусов. Таким образом, пассажиры смогут быстрее добраться до станций метро и МЦД, транспортных хабов и иных точек притяжения.

Несмотря на это, столичный Дептранс предупредил о возможных локальных задержках наземного транспорта. В связи с этим ряд маршрутов может быть своевременно изменен. Пассажиров попросили отнестись с пониманием к изменениям в графике движения автобусов.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указал, что сейчас общественный транспорт работает в усиленном режиме. Обстановку на дорогах и состояние инфраструктуры регулярно мониторят специалисты.

При необходимости они своевременно отправляют заявки в городские службы для ликвидации последствий снегопада на проблемных участках.

"Тротуары на остановках и разворотных площадках автобусов и электробусов своевременно расчищаются", – добавил Ликсутов.

Высота снежного покрова в Москве уже достигла 58 сантиметров. Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что это близко к рекордному показателю за всю историю метеонаблюдений.

По ее словам, самые высокие сугробы в столице были зафиксированы в 1994 году. Тогда их высота достигла 61 сантиметра. Макарова добавила, что за сутки может выпасть еще 2–3 сантиметра снега.

