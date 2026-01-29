Форма поиска по сайту

29 января, 16:30

Общество

Сугробы в Москве выросли до 58 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова в Москве достигла 58 сантиметров. Это близко к рекордному показателю за всю историю метеонаблюдений, заявила РИА Новости метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, самые высокие сугробы в столице были зафиксированы в 1994 году. Тогда их высота достигла 61 сантиметра. Этот рекорд пока сохраняется.

Макарова добавила, что за сутки может выпасть еще 2–3 сантиметра снега, однако нынешний покров начнет оседать. При этом таких сильных снегопадов больше быть не должно, они пойдут на спад.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен третий за январь метеорологический рекорд. За сутки 28 января в городе выпало 14 миллиметров осадков. При этом всего на базовой метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 76,2 миллиметра снега, что превысило норму на 147%.

Кроме того, январь 2026 года назвали самым снежным за 203 года в столице. Причиной снегопадов стали глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами, которые проходили над Московским регионом.

Дополнительная спецтехника задействована в уборке снега в Москве

обществопогодагород

