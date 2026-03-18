Арестована соучастница футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве

Суд арестовал соучастницу футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Ей было предъявлено обвинение в разбое. Свою вину девушка признала частично.

Следователи продолжают проводить необходимые мероприятия для установления организаторов и соучастников преступления.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре. Футболист Даниил Секач пришел в квартиру, убежденный мошенниками, что участвует в оперативных мероприятиях. Его целью было вскрытие сейфа.

В этот момент в квартире находилась 16-летняя девушка, также обманутая злоумышленниками. Она сообщила возвращавшейся домой матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить его. В ответ на это Секач напал на нее и нанес множественные удары и ножевые ранения. После он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности, и выбросил их из окна по указанию аферистов.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. Вечером 15 марта он был задержан на Нижегородском шоссе. Позже подозреваемого арестовали.

Соучастницу Секача задержали 17-го числа. По данным следствия, она привезла футболисту болгарку для вскрытия сейфа, а позже подобрала похищенные деньги и драгоценности, выброшенные из окна, и передавала их курьеру.

Им оказался 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он тоже был задержан и стал третьим фигурантом уголовного дела.