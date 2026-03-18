18 марта, 17:02

Происшествия

Чемоданы с фрагментами тела женщины найдены в подмосковном Красногорске

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Два чемодана с фрагментами тела 35-летней женщины найдены рядом с домом в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба СК по Московской области в MAX.

Оперативники установили, что чемоданы вынес из квартиры сожитель погибшей, который впоследствии покончил с собой. На месте случившегося работают следователи и криминалисты. Проводятся допросы и осмотры, также планируется назначение судебных экспертиз.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Телеграм-канал Baza уточнил, что возлюбленный погибшей работал стриптизером. Предположительно, он убил сожительницу во время ссоры, избавился от частей тела, а затем свел счеты с жизнью. В свою очередь, телеграм-канал SHOT передал, что убийство могло произойти на почве ревности. СМИ сообщили, что девушка, работавшая бьюти-мастером, часто ходила на столичные вечеринки. Это не нравилось ее молодому человеку.

Ранее в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска было найдено тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди. Рядом в бессознательном состоянии находилась его мать – ее госпитализировали. В настоящее время она находится в реанимации.

