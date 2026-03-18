Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство женщины в Москве

Суд принял решение об аресте 20-летней москвички, которая пыталась убить женщину по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает прокуратура Москвы в MAX.

Девушке было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При этом свою вину она не признала, а от дачи показаний отказалась.

Кроме того, в судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просила избрать домашний арест.

О происшествии стало известно 17 марта. Москвичка пришла к квартире своей жертвы на улице Академика Анохина с перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой. Когда хозяйка открыла дверь, фигурантка распылила в ее сторону содержимое баллончика и замахнулась молотком. Однако родственникам женщины удалось обезвредить нападавшую.

Оказалось, что девушка находилась под влиянием мошенников. Злоумышленники убедили ее в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. Они дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы являлась иностранным агентом.

В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают и разыскивают организаторов преступления и иных соучастников.