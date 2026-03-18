18 марта, 11:48

Происшествия

Следствие запросило арест для обвиняемой в покушении на убийство женщины в Москве

Фото: MAX/"Следком"

Следствие в Москве ходатайствует перед Никулинским районным судом об аресте 20-летней девушки, которая пыталась убить женщину по указке телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Фигурантке предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Обвиняемая вину не признала.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают и разыскивают организаторов преступления и иных соучастников.

Ранее сообщалось, что злоумышленники убедили девушку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта они дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы являлась иностранным агентом.

Вскоре москвичка появилась у дверей квартиры на улице Академика Анохина, взяв с собой перцовый баллончик, молоток и малярную ленту. Ей открыла хозяйка 1967 года рождения, в сторону которой обвиняемая распылила содержимое баллончика и замахнулась молотком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

