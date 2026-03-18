Следствие запросило арест для обвиняемой в покушении на убийство женщины в Москве

Следствие в Москве ходатайствует перед Никулинским районным судом об аресте 20-летней девушки, которая пыталась убить женщину по указке телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Фигурантке предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Обвиняемая вину не признала.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают и разыскивают организаторов преступления и иных соучастников.

Ранее сообщалось, что злоумышленники убедили девушку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта они дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы являлась иностранным агентом.

Вскоре москвичка появилась у дверей квартиры на улице Академика Анохина, взяв с собой перцовый баллончик, молоток и малярную ленту. Ей открыла хозяйка 1967 года рождения, в сторону которой обвиняемая распылила содержимое баллончика и замахнулась молотком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.