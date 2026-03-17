Соучастница футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, забрала деньги

Видео: MAX/Столичный СК

Задержанная соучастница футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, привезла ему болгарку для вскрытия сейфа. Об этом сообщили в столичном главке СК России.

По данным СК, девушка купила инструмент и шесть пильных дисков по поручению организаторов, доставила их на такси в квартиру на Строгинском бульваре и передала футболисту. Тот уже убил хозяйку, после чего с помощью болгарки вскрыл сейф. Похищенные деньги и драгоценности он выбросил в окно, а затем соучастница подобрала их и отдала заказчикам.

На опубликованном видео задержанная рассказала, что в момент передачи инструмента была на связи с организаторами. Те затем приказали ей взять белый мешок с награбленным и бежать от дома.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре в результате сложной мошеннической схемы. Неизвестный мужчина, введенный в заблуждение телефонными аферистами, явился в квартиру, убежденный, что участвует в оперативных мероприятиях. Его целью было вскрытие сейфа.

В квартире находилась 16-летняя девушка, также обманутая мошенниками. Она сообщила возвращавшейся матери о "сотруднике спецслужб". Однако, осознав происходящее, мать попыталась остановить злоумышленника.

В ответ на это мужчина напал на нее, нанеся множественные удары и ножевые ранения, что привело к ее смерти. После этого он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности. Подозреваемый был впоследствии арестован.