Almaty.tv: девушку изнасиловали во время "собеседования" с работодателем в Казахстане

В Казахстане 18-летняя девушка стала жертвой изнасилования после того, как откликнулась на объявление о вакансии в социальных сетях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Almaty.tv.

Как утверждается, местная жительница откликнулась на объявление и договорилась с работодателем о собеседовании. На оговоренном месте девушку насильно затолкали в помещение и удерживали. Сбежать ей не удалось, так как у двери поставили охранников.

"Потом мне пообещали, что меня никто не тронет, я должна сделать просто массаж, и я согласилась. Я должна была отказаться с самого начала", – рассказала пострадавшая.

После этого ее изнасиловали. Пострадавшая обратилась в полицию, однако учреждение, где произошло преступление, на данный момент продолжает работать под видом бани.

Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим. В настоящее время проводятся экспертизы, результаты которых будут рассмотрены правоохранителями для принятия дальнейшего решения.

Семья пострадавшей требует привлечь к ответственности не только насильника, но и тех, кто обманом заманил ее к нему.

