В Сочи осудят мужчину за изнасилование и убийство 21-летней давности, рассказали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 24 августа 2004 года фигурант дела, которому тогда был 21 год, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился в Адлерском районе с 19-летней девушкой из Нижнего Новгорода, которая находилась там на отдыхе. Через некоторое время он отвел ее в безлюдное место, избил и изнасиловал, после чего задушил ее фрагментом платья, чтобы скрыть преступление.

Выйти на злоумышленника помогли совпадения с ДНК-профилем биологического материала, поскольку ранее он отбывал наказание за аналогичное преступление. 3 декабря этого года 43-летнего мужчина задержали на территории Абинского района Кубани.

Мужчина сознался в причастности к совершению преступлений и подтвердил свои показания во время проведения следственных действий. В настоящий момент он находится в СИЗО. Расследование уголовного дела по статье "Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера" завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

