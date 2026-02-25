Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:01

Шоу-бизнес

Канделаки ответила на обвинения Бородиной в столкновении Сердюкова и Омарова

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки ответила на претензии телеведущей Ксении Бородиной, обвинившей в намеренном стравливании ее возлюбленного Николая Сердюкова и экс-супруга Курбана Омарова. Комментарий она дала изданию "СтарХит".

Речь идет о съемках нового реалити-шоу "Мастер игры", в котором должны были принять участие Сердюков и Омаров. Однако в последний момент возлюбленный Бородиной отказался от съемок. Причиной была названа встреча с Омаровым на площадке.

Телеведущая заявляла, что телеканал пытается хайповать на ее имени. Также знаменитость поддержала своего партнера и отметила, что считает его действия оправданными.

Канделаки в ответ на претензии заявила, что никаких намерений создать "грязный хайп" у телеканала не было, и указала, что при возникновении вопросов она всегда ведет коммуникацию напрямую, но в этот раз лично со спутницей Сердюкова не общалась.

"А вот Николай действительно сам подошел ко мне на закрытом мероприятии и выразил свое сожаление о том, что произошло. Я в свою очередь его успокоила, сказав, что ничего страшного, ведь у нас будет еще много других реалити, в которых он сможет принять участие", – поделилась Канделаки.

Она подчеркнула, что любое большое реалити на ТНТ строится на принципе непредсказуемости. Звезды идут на это осознанно, понимая, что окажутся в новой среде, где проверяются их характер, выдержка и способность принимать решения. Именно в этом, по словам Канделаки, суть формата, участие в котором – "осознанный выбор взрослого человека".

Ранее Бородина рассказала о желании родить третьего ребенка. Она отметила, что сейчас чувствует себя готовой к этому шагу. По ее мнению, заводить детей нужно в осознанном возрасте, когда женщина морально готова к материнству.

