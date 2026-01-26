Телеведущая Бородина призналась, что хотела бы стать матерью в третий раз

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в своем телеграм-канале о желании родить третьего ребенка.

Она отметила, что сейчас чувствует себя готовой к этому шагу. По ее мнению, заводить детей нужно в осознанном возрасте, когда женщина морально готова к материнству.

42-летняя Бородина убеждена, что если здоровье позволяет стать матерью после 40 лет, то этим стоит воспользоваться и осуществить свою мечту любимыми способами.

"Главное – не рисковать своим здоровьем! А так быть мамой – это ни с чем не сравнимое чувство для меня, и, конечно, я хочу малыша", – призналась телеведущая.

В ответ на вопрос поклонников, хочет ли она общего ребенка со своим мужем, блогером Николаем Сердюковым, Бородина дала положительный ответ, сопроводив его вопросом: "Как можно не хотеть?"

Пара познакомилась в июне 2024 года на шоу "Последний герой", а в августе того же года телеведущая разместила в соцсетях первые фотографии с блогером. Они поженились в июне прошлого года.

Их брак был зарегистрирован во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Этот момент с молодоженами разделили родные, друзья и дети телеведущей.