17 декабря, 11:16

Шоу-бизнес

Бородина пожаловалась, что не может вернуться в Москву из-за задержки рейсов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Телеведущая Ксения Бородина не может вернуться в Москву из-за переноса рейсов. Об этом блогер сообщила на своей страницей в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ), передает "Газета.ру".

По словам Бородиной, она должна была вылететь из Ставрополя в 13:55, но рейс перенесли на 16:00. Позже девушке сообщили, что улететь получится только из Минеральных Вод. После того как Бородина добралась до города, рейс снова задержали.

"Мы уже и сюда добрались, опять задержка рейса! Хотя до нас все вылетели, все ок!" – написала ведущая, указав, что очень хочет вернутся домой.

Ранее супруга канадского певца Джастина Бибера Хейли показала новый образ, опубликовав фотографии на своей странице в соцсети. На снимках она стоит перед зеркалом. Девушка сменила прическу на мягкий боб – аналогичную носила американская топ-модель Кристи Тарлингтон.

