Бородина пожаловалась, что не может вернуться в Москву из-за задержки рейсов

Телеведущая Ксения Бородина не может вернуться в Москву из-за переноса рейсов. Об этом блогер сообщила на своей страницей в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ), передает "Газета.ру".

По словам Бородиной, она должна была вылететь из Ставрополя в 13:55, но рейс перенесли на 16:00. Позже девушке сообщили, что улететь получится только из Минеральных Вод. После того как Бородина добралась до города, рейс снова задержали.

"Мы уже и сюда добрались, опять задержка рейса! Хотя до нас все вылетели, все ок!" – написала ведущая, указав, что очень хочет вернутся домой.

