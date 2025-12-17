17 декабря, 11:16Шоу-бизнес
Бородина пожаловалась, что не может вернуться в Москву из-за задержки рейсов
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Телеведущая Ксения Бородина не может вернуться в Москву из-за переноса рейсов. Об этом блогер сообщила на своей страницей в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ), передает "Газета.ру".
По словам Бородиной, она должна была вылететь из Ставрополя в 13:55, но рейс перенесли на 16:00. Позже девушке сообщили, что улететь получится только из Минеральных Вод. После того как Бородина добралась до города, рейс снова задержали.
"Мы уже и сюда добрались, опять задержка рейса! Хотя до нас все вылетели, все ок!" – написала ведущая, указав, что очень хочет вернутся домой.
