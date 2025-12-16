Форма поиска по сайту

16 декабря, 18:04

Шоу-бизнес

Дочь певицы Успенской рассказала о примирении с матерью после долгого конфликта

Фото: Legion-Media/PEOPLETALK

Художница Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, поделилась, что смогла восстановить отношения с матерью после продолжительного конфликта, сообщает "Пятый канал".

Несколько лет назад Плаксина обвиняла мать, переживавшую из-за ее зависимостей, в чрезмерной опеке. Художница заявила, что признала свои ошибки, и отметила, что на данный момент находится в прекрасных отношениях с матерью.

Плаксина рассказала, что на протяжении конфликта страдала как физически, так и морально. Она подчеркнула, что ей не хватало человека, который бы уверил ее, что все обязательно будет хорошо.

"Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха. Я в это верю, я это видела на своем примере", – поделилась дочь певицы.

Ранее Успенская рассказала, что в День матери для нее было важнее получить душевное тепло и внимание близких, а не дорогие подарки, так как материально она ни в чем не нуждается. Артистка указывала, что ей приятно желание дочери что-то подарить, однако главное, чтобы это исходило от чистого сердца, а не из обязательства.

