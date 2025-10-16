Представитель Успенской опроверг сообщения о риске потери подвижности руки

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Представитель певицы Любови Успенской опроверг информацию, что ее рука может частично потерять подвижность. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ру".

Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация, что Успенская имеет высокий риск частичной утраты подвижности руки. Причиной этого якобы стало то, что артистка вышла на сцену вопреки запрету врачей после операции на предплечье.

При этом утверждалось, что исполнительнице назначена повторная операция, после чего ее ждет несколько месяцев реабилитации и регулярные контрольные рентгены. Медики прописали певице носить фиксирующий бандаж и рекомендовали строгий покой.

"Источник представил недостоверную информацию. В данный момент артистка идет на поправку", – прокомментировал информацию член команды артистки.

В соцсетях киноконцертного театра "Космос" 3 октября сообщалось, что концерт Успенской в Екатеринбурге отменен из-за болезни. СМИ сообщали, что исполнительница сломала руку, из-за чего все ее концерты и корпоративы отменяются.

Позже Успенская сама вышла на связь после операции на сломанной руке. Артистка назвала себя сильной и заверила, что все переживет.