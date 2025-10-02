Боярский восстановился после травмы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Михаил Боярский восстановился после полученного перелома и уже репетирует в театре. Об этом News.ru рассказала супруга артиста Лариса Луппиан.

"Врачи помогали. А в моральном смысле – дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному", – сказала она.

Луппиан сообщила, что сейчас Боярский готов сниматься только в Санкт-Петербурге, хотя на выездные съемки его приглашают довольно часто.

Ранее Боярский попал в больницу после полученной травмы во время спектакля в Санкт-Петербурге. Актер упал за кулисами и сломал ребро. Врачи порекомендовали Боярскому отдохнуть и восстановиться.

