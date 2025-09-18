ТАСС: актер Илья Дель госпитализирован после падения из окна

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель получил травму позвоночника после падения из окна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Уточняется, что инцидент произошел не в театре. После случившегося Деля госпитализировали в больницу. В данный момент он находится в реанимации.

