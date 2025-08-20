20 августа, 13:39Шоу-бизнес
Суд оштрафовал актера Дмитрия Дюжева на 10 тысяч рублей
Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское назначил актеру Дмитрию Дюжеву штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.
Артист признан виновным в неуплате административного штрафа в срок.
Ранее мировой судья судебного участка № 177 в столичном районе Раменки взыскал с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. – Прим. ред.) долг по взносам за капремонт дома. При этом размер задолженности не раскрывался.
Кроме того, суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг по оплате услуг ЖКХ по иску фонда капремонта. При этом сумма накопившейся задолженности, а также период неоплаты не уточнялись.
