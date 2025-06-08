Суд обязал актера Хабенского погасить долги по ЖКХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг по оплате ЖКХ по иску фонда капремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

При этом сумма накопившейся задолженности, а также период неоплаты не уточняются. Решение суда уже вступило в силу.

Ранее стало известно, что российский певец и композитор Mr. Credo (настоящее имя – Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД. По информации СМИ, штрафы накопились с конца 2023 года.

Кроме того, Мировой суд в Москве также взыскал задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг с заслуженной артистки России, телеведущей Ларисы Гузеевой. Иск был подан со стороны АО "Мосводоканал".