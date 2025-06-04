Певец Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

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Российский певец и композитор Mr. Credo (настоящее имя – Александр Махонин. – Прим. ред.) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу данных судебных приставов и судебных документов.

По информации СМИ, штрафы накопились с конца 2023 года.

За Mr. Credo также числятся штрафы на 30, 60 и 180 рублей. Кроме того, Махонину необходимо оплатить две госпошлины. Их сумма составляет 3 300 рублей, включая исполнительские сборы, и иные штрафы за административные правонарушения в размере 1 600 рублей.

Общая сумма долга Mr. Credo перед ГИБДД составляет 30 566 рублей.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД. В апреле этого года суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей за неуплату другого взыскания. У журналистки была задолженность в 750 рублей.

