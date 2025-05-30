РИА Новости: Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

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Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого ранее суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в апреле 2025 года суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату другого взыскания. У журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД.

По информации ФССП, Собчак 28 мая погасила все свои задолженности.

Ранее Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести и достоинства от вдовы пациента клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова, продюсера Петра Гаврилова, к Собчак.

На своей странице в одной из соцсетей супруга умершего заявила, что распространенная в некоторых СМИ информация о результатах судебной медицинской экспертизы (СМЭ) является ложной.