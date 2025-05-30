Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 06:55

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

РИА Новости: Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого ранее суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в апреле 2025 года суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату другого взыскания. У журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД.

По информации ФССП, Собчак 28 мая погасила все свои задолженности.

Ранее Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести и достоинства от вдовы пациента клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова, продюсера Петра Гаврилова, к Собчак.

На своей странице в одной из соцсетей супруга умершего заявила, что распространенная в некоторых СМИ информация о результатах судебной медицинской экспертизы (СМЭ) является ложной.

Читайте также


судышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика