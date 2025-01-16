Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала в суд на Собчак

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести и достоинства от вдовы пациента клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова, продюсера Петра Гаврилова, к журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный орган.

Представители суда отказались уточнять исковые требования женщины. На своей странице в одной из соцсетей супруга умершего заявила, что распространенная в некоторых СМИ информация о результатах судебной медицинской экспертизы (СМЭ) является ложной.

Опубликованная журналистами СМЭ говорила об отсутствии вины врачей, но настоящая экспертиза была назначена "лишь недавно", и ее результаты еще неизвестны, подчеркнула вдова. Она пообещала подать иски против всех СМИ, кто распространял ложную информацию.

Собчак никак не прокомментировала данный иск. Ранее на ее канале в YouTube был опубликован видеоролик, где эксперты в подробностях обсуждали операцию умершего и действия хирургов.

Гаврилов обратился в клинику Хайдарова в феврале 2024 года. По информации следователей, ему провели операцию, но после выписки он почувствовал себя плохо и повторно обратился в больницу. Там его состояние ухудшилось, затем пациента доставили в другую клинику, где он впал в кому и скончался.

После гибели мужчины следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Чуть позже были задержаны заведующий хирургическим отделением и хирург, им предъявили обвинение. Сейчас медики находятся под домашним арестом, пишут СМИ.

