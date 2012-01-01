Мария Погребняк объяснила, почему хочет сделать грудь у скандального хирурга Хайдарова

Мария Погребняк сообщила подписчикам, что готовится к двум пластическим операциям. Но фолловеров больше всего удивил выбор врача: знаменитость решила доверить замену грудных имплантов Тимуру Хайдарову, который с прошлого года фигурирует в публичных скандалах. Подробности – в материале Москвы 24.

Вынужденная мера

На днях блогер Мария Погребняк сообщила в соцсетях, что после четвертых родов готовится к двум операциям: маммопластике и лапароскопическому ушиванию диастаза. Блогер решилась на замену грудных имплантов у скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

В комментариях под постом на 37-летнюю мать четверых сыновей обрушились критики. Одним не нравится, что светская львица увеличивала себе грудь, но в интервью "КП-Екатеринбург" Погребняк призналась, что и первая, и вторая маммопластика – вынужденная мера.



Мария Погребняк блогер В моем случае иначе никак нельзя. Я бы вообще совершенно не хотела использовать импланты, но после третьих родов у меня произошла очень сильная деформация груди после кормления, которая доставляла мне много неудобств. Поэтому 13,5 лет назад я делала операцию в Лондоне. Диастаз у меня появился еще после вторых родов, я его никогда не ушивала, все времени не было. А тут раз уж предстоит одна операция, решили совместить.

Вторая часть подписчиков недоумевает, почему звезда доверилась хирургу с неоднозначной репутацией.

Мария сообщила, что обратилась к Хайдарову по рекомендациям подруг, многие из которых были его пациентками и остались довольны результатами. К скандалам вокруг хирурга блогер относится философски: Погребняк уверена, что у каждого врача есть недовольные пациенты, а поскольку его имя на слуху, все претензии выливаются в публичное пространство.

Скандальная слава

Фото: телеграм-канал Dr Timur Khidarov Official Channel

Хайдаров может похвастаться звездной клиентурой: по данным СМИ и постов в соцсетях звезд, он делал ягодицы Любови Успенской, липосакцию и грудь певице Славе, пресс – блогеру Даве, корректировал фигуры Ирины Дубцовой и Филиппа Киркорова.

Однако прошлым летом медийный хирург попал в череду скандалов: Слава в своем блоге заявила, что Хайдаров неудачно прооперировал ее грудь, и в подтверждение опубликовала шокирующие фото и видео. Кроме того, она рассказала, что получала множество историй от девушек, якобы пострадавших от рук хирурга.



Слава певица Я очень сильный человек, но я просто плачу, я просто рыдаю, смотря на все это. Тебя засудят и посадят! Как же ты мог поступить со всеми нами, красивыми девочками? Ты принес уродство, а должен нести красоту.

К публичным обвинениям тогда присоединилась и Успенская. Певица планировала сделать липосакцию живота и добавить жир в ягодицы, но врач убедил ее сделать еще и маммопластику. Однако после того, как артистка сняла бандажи, она увидела, что грудь стала разного размера и находится не на одном уровне. Кроме того, шов выглядел ужасно, а кожа на руках после удаления жира и вовсе обвисла, сообщила Успенская подписчикам.

Позднее сам хирург ответил на один из гневных комментариев в своем аккаунте, где его попросили "не уродовать" звезд. Хайдаров заявил, что певицы вымогали у него деньги.





Тимур Хайдаров пластический хирург Каких звезд? Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег! Сначала разберитесь во всем, потом делайте выводы.

При этом на защиту доброго имени врача встали Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Дава. В итоге Слава и Хайдаров урегулировали конфликт мирно.

В феврале 2024-го клиника Хайдарова снова появилась в заголовках СМИ. К звездному хирургу обратился продюсер Петр Гаврилов. По информации следователей, ему провели операцию по уменьшению желудка, однако после выписки пациент почувствовал себя плохо и вновь обратился в больницу, при этом его состояние продолжило ухудшаться. В итоге мужчину доставили в другое учреждение, где он впал в кому и скончался.

В результате следователи открыли уголовное дело и задержали двух врачей клиники Хайдарова. Затем медикам предъявили обвинение и отправили под домашний арест, а деятельность учреждения приостановили, однако с июля этого года разрешили досрочно возобновить работу.