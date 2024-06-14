Возможная переписка хирургов Хайдарова и Елагина попала в Сеть

В Сети появились фрагменты якобы переписки владельца клиники IQ Plastique и пластического хирурга Тимура Хайдарова с врачом Ильей Елагиным, пациент которого умер через несколько дней после операции. Вдова погибшего Петра Гаврилова утверждает, что копия переписки находится в материалах следствия.

В переписке, которую обнародовала супруга Гаврилова, указано, что Хайдаров просил Елагина скорректировать историю болезни пациента, а жена Хайдарова Светлана Сильваши интересовалась, возможно ли исключить сепсис из диагноза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

