Почти килограмм наркотиков обнаружили в Кашире у водителя каршеринга

Фото: 50.мвд.рф

В Кашире задержали мужчину, который с помощью каршерингового автомобиля перевозил наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД на 111-м километре трассы М-4 "Дон". По информации ведомства, во время осмотра машины под капотом, а именно за решеткой радиатора, сотрудники полиции нашли два свертка с наркотиками, общая масса которых составила 900 граммов. За рулем каршеринга был 34-летний гражданин, его задержали.

На злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Экспертиза подтвердила, что часть содержимого является мефедроном. Остальные изъятые вещества будут проверены в ходе расследования уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции задержали у Киевского вокзала в Москве мужчину в состоянии наркотического опьянения с двумя свертками наркотического вещества. На него завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

