26 марта, 20:57Происшествия
Почти килограмм наркотиков обнаружили в Кашире у водителя каршеринга
Фото: 50.мвд.рф
В Кашире задержали мужчину, который с помощью каршерингового автомобиля перевозил наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.
Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД на 111-м километре трассы М-4 "Дон". По информации ведомства, во время осмотра машины под капотом, а именно за решеткой радиатора, сотрудники полиции нашли два свертка с наркотиками, общая масса которых составила 900 граммов. За рулем каршеринга был 34-летний гражданин, его задержали.
На злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Экспертиза подтвердила, что часть содержимого является мефедроном. Остальные изъятые вещества будут проверены в ходе расследования уголовного дела.
Ранее сотрудники полиции задержали у Киевского вокзала в Москве мужчину в состоянии наркотического опьянения с двумя свертками наркотического вещества. На него завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.