Актера из "Папиных дочек" и "Ранеток" задержали с наркотиками в Москве

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Актер, который стал известен благодаря съемкам в сериалах "Ранетки" и "Папины дочки", Юрий Яковлев задержан в столице с 2 граммами наркотических веществ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину 22 февраля в районе Ясенево, когда он пытался что-то закопать в сугроб. В процессе проверки выяснилось, что он искал сверток с запрещенным веществом весом почти 2 грамма. В результате он был задержан.

На данный момент на актера завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Москвы нашли наркотики у актера Анатолия Руденко. По информации СМИ, все случилось в ночь на 18 января на улице Антонова-Овсеенко. Спустя время на мужчину завели уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных препаратов, по которому ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.



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